On ne peut pas dire que le football européen s’empresse de prendre le problème coronavirus à bras-le-corps. L’UEFA a annoncé jeudi, par le biais d’un communiqué, la tenue d’une vidéoconférence avec les acteurs majeurs des différents championnats européens pour prendre une décision sur l’avenir des championnats et autres compétitions continentales.

Et ça se passera le 17 mars. Parce que bon, après tout, on a le temps, c’est pas comme si une pandémie sévissait et qu’il y avait des matchs de Ligue des champions le jour même (dont Juve-OL​).

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: 👇