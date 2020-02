Vanessa Bryant et Michael Jordan ont rendu hommage à Kobe Bryant lors d'une cérémonie au Staples Center, le 24 février 2020. — AFP (montage 20 Minutes)

Un dernier adieu, mais aussi une célébration. Plus de 20.000 personnes ont rendu hommage, lundi, à Kobe Bryant et sa fille Gigi, ainsi qu’aux sept autres passagers tués dans un crash d’hélicoptère près de Los Angeles le 26 janvier dernier. Dans un Staples Center aux couleurs jaune et violet des Lakers, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Paul Gasol ou encore Michael Jordan étaient là, tout comme Beyoncé, Alicia Keys et Christina Aguilera sur scène.

Beyoncé chante XO

Vêtue d’un costume or, Beyoncé a donné le coup d’envoi de la cérémonie en interprétant XO. « Je suis là car j’aime Kobe et c’était l’une de ses chansons préférées », a lancé Queen B avant d’enchaîner par Halo.

WATCH: Beyonce performs with choir at memorial honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant and seven others killed in January helicopter crash https://t.co/9zOQDa3qKz pic.twitter.com/6IGB5rHcE2 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 24, 2020

« Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous », Vanessa Bryant le cœur brisé

Vanessa Bryant avait 17 ans quand elle a épousé Kobe Bryant. Retenant ses sanglots, elle a honoré la vie de sa « baby girl Gigi » et de son « âme sœur Kobe ». Elle a raconté comment Gianna, que son père coachait au basket, donnait des conseils à l’équipe des garçons et leur parlait de la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson. Et puis elle a laissé couler ses larmes en évoquant des futurs moments volés par l’accident : « On ne pourra pas la voir aller au lycée et lui apprendre à conduire. Je ne pourrai pas lui dire à quel point elle est radieuse le jour de son mariage. Je ne verrai jamais ma fille danser avec son papa (…) Je ne peux pas imaginer notre vie sans vous. »

Vanessa Bryant on her Gigi's passing: “I won’t be able to tell her how gorgeous she looks on her wedding day. I’ll never get to see my baby girl walk down the aisle, have a father-daughter dance with her daddy... or have babies on her own."



Heartbreaking doesn't describe it pic.twitter.com/HhaqKBbWry — Mike Brest (@MikeBrestDC) February 24, 2020

Alicia Keys joue la Sonate au Clair de lune, que Bryant avait appris à jouer pour Vanessa

Sur scène, l’agent et ami de Kobe Bryant, Rob Pelinka, a raconté cette anecdote : comment un soir, lors d’un match à l’extérieur, la star des Lakers lui annonce qu’il va apprendre à jouer la Sonate au clair de lune de Beethoven à l’oreille pour impressionner sa femme. « Je me suis dit, ''Y a pas moyen'', Kobe n’était pas un musicien et c’est un morceau difficile. Mais son amour pour Vanessa et la détermination que seul le Black mamba avait ont rendu cet exploit possible. Le lendemain, il m’a joué les premières mesures. A la fin de la semaine, il m’a joué tout le morceau au téléphone sans une seule erreur. » Sur scène, c’est Alicia Keys qui s’est assise au piano accompagnée d’un quatuor à cordes.

« Je vais devoir supporter un nouveau crying meme », plaisante Michael Jordan en larmes

Michael Jordan knows he'll be dealing with another crying meme for years #KobeFarewell https://t.co/ww51ZxBPaN pic.twitter.com/YQLdzRMN7G — Variety (@Variety) February 24, 2020

« Ça surprend beaucoup de monde, mais on était des amis très proches », a commencé Michael Jordan. « Kobe était comme mon petit frère agaçant qui m’appelait à 2 ou 3 h du matin pour parler de technique de jeu de jambes et parfois de (l’attaque) en triangle. » Le visage ruisselant de larmes, MJ a terminé par la meilleure blague de la cérémonie : « Je vais devoir supporter un nouveau crying meme », référence à cette image qui circule déjà beaucoup où l’ancien de la Dream Team est en larmes.

Shaquille O’Neal raconte comment Kobe ne passait jamais la balle

Il a remporté trois bagues de champion avec Kobe Bryant. Shaquille O’Neal a raconté comment leurs coéquipiers se sont un jour plaint car « Kobe ne passait jamais la balle ». « Je lui ai dit ''Kobe, il n’y a pas de lettre 'i' (je) dans le mot 'team'«. Il m’a répondu » Je sais, mais il y a les lettres 'M-E' dans 'motherfucker'" » Shaq a enfin promis d’apprendre aux filles de Kobe Bryant tous les moves de leur père au basket. « Mais je promets que je ne leur apprendrai pas ma technique de lancer franc. »