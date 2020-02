Thiago Silva n'a pas eu beaucoup de temps de jeu avant de défier Dortmund. — Daniel Cole/AP/SIPA

Pour Neymar, c’est a priori réglé depuis quelques jours. Le Brésilien sera bien titulaire pour son premier match de C1 à élimination directe avec le PSG depuis le déplacement à Bernabeu en 8e de finale aller en 2018. Mais Thomas Tuchel n’est pas soulagé pour autant, au vu des nombreuses incertitudes derrière.

Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembé et Bernat sont tous opérationnels, mais ils reviennent tous les quatre de blessure et selon nos confrères de L’Equipe ou RMC, l’entraîneur allemand n’aurait pas encore tranché totalement sur l’idée de titulariser autant de joueurs à peine remis. Ainsi, il existe un léger doute entre Thiago Silva et Kimpembé, même si le Brésilien part favori, tandis que Kurzawa a sa chance à gauche face à Bernat.

Sarabia ou Icardi, Neymar libéré, Gueye sur le banc : la compo probable du PSG à Dortmund 👉 https://t.co/VXzLGqhcH8 #BVBPSG pic.twitter.com/A7MKA0YRTh — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) February 18, 2020

Le dernier élément de réflexion concernerait le duo d’attaque. Si Cavani est écarté des débats depuis longtemps dans l’esprit du staff, la forme très moyenne d’Icardi pourrait conduire le PSG à évoluer avec l’excellent Sarabia en soutien de Kylian Mbappé. Ce serait une première cette saison dans un match de premier plan, mais l’Espagnol est en plein bourre, et personne ne crierait au scandale s’il devait débuter à Dortmund.