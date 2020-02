Les défenseurs du TFC Steven Moreira et Ruben Gabrielsen ont été expulsés contre Nice. — Rémy Gabalda / AFP

Après sa 18e défaite en 25 journées de Ligue 1, samedi soir contre Nice (0-2), le TFC s’enfonce au classement. La lanterne rouge compte 13 points de retard sur Dijon, barragiste.

Réduits à neuf, les Violets ont raté un penalty avant de concéder le deuxième but.

Ecrire l’Histoire, encore et encore… Tel semble être le destin du TFC cuvée 2019-2020. Battus samedi soir par Nice au Stadium (0-2), les Violets, qui ont fini à neuf contre onze, ont étiré leur série de matchs sans victoire à quinze : quatorze défaites et un nul. La « performance » réalisée entre décembre 1993 et avril 1994 (neuf revers et cinq nuls) est battue.

Après ce septième revers de rang à domicile (autre record « amélioré » en Ligue 1), le TFC consolide sa lanterne rouge, avec 13 points de retard sur Dijon, barragiste, et 14 sur le ressuscité nîmois (quatre succès d’affilée), premier non relégable.

📊 @ToulouseFC :



15 matches consécutifs de @Ligue1Conforama sans victoire



Soit la nouvelle pire série de toute l’histoire du club dans l’élite.#TFCOGCN pic.twitter.com/A03HOBEuwr — TFC Database (@TFCDatabase) February 15, 2020

Et sinon, le match ? Et bien, un nouveau cauchemar pour les derniers supporters d’une formation en déliquescence, qui a vu les défenseurs Ruben Gabrielsen (27e) puis Steven Moreira (78e) abandonner tour à tour leurs coéquipiers : le Norvégien pour avoir retenu Kasper Dolberg qui partait seul au but, l’ancien Lorientais pour un coup de pied dans la hanche d’Adam Ounas, après recours au VAR. « Je suis peiné pour les joueurs, on ne voit pas ne serait-ce qu’un peu de lumière, glisse l’entraîneur Denis Zanko dans un sourire désabusé. Je ne sais pas s’il peut nous arriver bien pire. »

La détresse de Leya Iseka

Face à des Niçois pourtant faiblards, surtout après la pause, les Toulousains ont pris un but à onze contre onze (Lees-Melou, 12e) puis à neuf contre onze (Hérelle, 90e+4). Aaron Leya Iseka, qui a quitté le terrain en larmes, venait de voir le penalty de l’égalisation (obtenu par le capitaine Max-Alain Gradel, de retour après deux mois d’absence) renvoyé par le portier azuréen Walter Benitez (90e+1). A croire que le Stadium a été bâti sur un ancien cimetière wisigoth.

« Cela se joue à rien, le football est vraiment très, très cruel », constate Zanko, déjà ébranlé par le revers pas forcément mérité une semaine plus tôt à Marseille (1-0).

Encore 13 matchs à jouer…

Depuis la nomination début janvier du troisième technicien cette saison, après Alain Casanova et Antoine Kombouaré, le TFC ressemble davantage à une équipe. Mais il continue d’enchaîner les déconvenues à un rythme aussi hallucinant que la maladresse de ses attaquants. Il reste encore 13 matchs avant la plus que probable descente en Ligue 2, plus fréquentée par les Violets depuis 2002-2003. C’est long, très long…