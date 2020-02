Depuis cinq ans, c’est le slogan : « Ici, tout est différent. » Et sans son emblématique président ? « Pour l’instant, rien n’a changé au RCT », rappelle Jean-Marc, abonné de longue date à Mayol. La bande originale de cette interview en confirme le fond : pendant qu’on discute avec Jean-Marc, la sono du stade crachote Hells Bells, tube d’AC/DC cher au cœur de Mourad Boudjellal. Président du RC Toulon depuis 2006, « Mourad » a démissionné en catimini, cette semaine, laissant les pleins pouvoirs au nouveau propriétaire Bernard Lemaître. Depuis novembre, il était propriétaire de 70 % des parts. Il est désormais seul aux commandes.

Officiel - Bernard Lemaitre nommé Président du Rugby Club Toulonnais. Plus d'infos 👇 https://t.co/8fyOPFQ0a2

Le club a annoncé cette révolution de palais dans un communiqué laconique, envoyé jeudi. Une bafouille qui a déçu, voire agacé ces supporters croisés en tribune, ce samedi, lors de la victoire de Toulon face à Brive (34-17) :

– « Même pas un mot de remerciement… C’est triste. » (Jean-Marie)

– « Je sais qu’on ne peut pas mettre deux coqs dans le même poulailler, mais ce divorce est particulièrement moche. » (Bernard)

– « On sort les mouchoirs ! Sans Boudjellal, le rugby français ne serait pas le même. Il faisait l’âme de ce club, le côté grande gueule, guerrier… Presque barbare. » (Olivier)

– « Il était bien apprécié, c’est une grande déception. C’est bizarre qu’il parte comme ça. Il avait fait un discours d’adieux lors du match contre Clermont, mais on pensait qu’il y aurait un vrai départ, en fin de saison… Peut-être sur une finale ou sur un titre. » (Brigitte).

Très agacé de voir ces propos de la part de Bernard Lemaître, et complètement sidéré de voir le manque de reconnaissance envers Mourad Boudjellal. Et puis contre Clermont ce n’était pas des adieux... sidéré de voir comment on le pousse à la porte, vraiment. pic.twitter.com/KYyXFUBeP4