Adrien Regattin sous le maillot du TFC contre Nice au Stadium de Toulouse, le 23 mai 2015. — F. Lancelot / Sipa

Ce lundi, Adrien Regattin et sa famille quittent la France, direction les Etats-Unis. Le milieu offensif de 28 ans doit s’engager avec le FC Cincinnati pour une saison, plus une autre en option. Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club turc d’Akhisar Belediyespor, l’ancien Toulousain va rejoindre le défenseur Mathieu Deplagne, arrivé l’an dernier pour la première saison du club de l’Ohio en Major League Soccer (MLS).

« J’ai discuté avec Mathieu et Nicolas Benezet [Toronto puis Colorado Rapids], que j’ai connus en jeunes à Montpellier, explique l’international marocain. Ils m’ont dit beaucoup de bien du championnat. J’avais visité les installations en octobre. Je voulais aussi vivre une autre expérience, découvrir un autre pays, une autre langue. »

Avant de traverser l’Atlantique, l’ex-joueur du TFC (2009-2016) a eu pas mal de touches cet hiver : en Turquie, en Chine, en Arabie Saoudite, avec le club grec d’Atromitos et aussi avec Caen, entraîné par Pascal Dupraz, qu’il a connu chez les Violets. « Cela s’est très bien passé avec le coach, le directeur sportif Yohan Eudeline et le président Fabrice Clément, mais il y a eu un malentendu le dernier jour du mercato [vendredi] », relève Regattin.

Débuts à New York

L’actuel 14e de L2 devait réduire sa masse salariale avant de recruter, et le milieu offensif a tranché pour l’offre américaine, qui lui permettra aussi de découvrir un troisième championnat, après la Ligue 1 et la Süper Lig turque. Le FC Cincinnati commencera la saison le 1er mars, chez les Red Bulls de New York.