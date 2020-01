Shaquille O'Neal, ici lors d'une soirée organisée par Sport Illustrated, le 9 décelbre 2019. — Andrew H. Walker/REX/SIPA

Ils ont gagné ensemble, se sont fâchés, puis réconciliés. Shaquille O'Neal et Kobe Bryant ont formé le duo emblématique du début des années 2000 en NBA. Ils ont permis aux Lakers de réaliser le fameux three peat, les trois titres d’affilée entre 2000 et 2002. L’ancien pivot a raconté mercredi sur différents canaux sa relation avec son ex-coéquipier, mort dimanche dans un accident d’hélicoptère. Des trémolos dans la voix et les larmes aux yeux.

« Tous ces trucs qui se sont passés entre nous, ça n’a jamais été de l’aversion. C’est ce que font des frères. » Ainsi a résumé le Shaq son histoire avec Kobe, entre querelles, respect mutuel et rapprochement. « Je ne vais pas bien. Je n’ai pas mangé, pas dormi depuis dimanche. Je regarde toutes les cassettes (de leurs matchs ensemble). J’en suis malade. Ça va faire mal longtemps. J’ai un petit frère, mais j’ai vraiment perdu un frère », a-t-il dit sur son réseau social «The Big Podcast».

O’Neal en a également parlé lors d’une émission sur la Turner Network Television, enregistrée à l’intérieur du Spales Center mardi. Dans un témoignage poignant, il regrette que sa dernière conversation eu avec Kobe - qui en revanche envoyait souvent des SMS à son fils Shareef - remonte à 2016, lors du dernier match de Bryant face à Utah.

« La dernière fois que je lui ai parlé, c’était au Staples Center, et je lui avais demandé de mettre 50 points, et il en avait mis 60. C’est la dernière fois que je lui ai parlé, j’aurais aimé le faire encore. Sa mort va définitivement me changer. Parce que je travaille trop. Les gars, vous savez ce que je fais. Je bosse sans doute plus qu’un gars normal. Je veux désormais prendre le temps, et appeler pour dire que je vous aime. Je vais essayer de davantage contacter les gens car on ne sait jamais ce qui peut arriver… »

Des vidéos circulant sur Twitter montrent aussi Shaquille O’Neal au milieu des habitants de Los Angeles venus rendre hommage à l’ancienne légende de la ville, près de la salle des Lakers.

« Nous sommes toujours le meilleur duo jamais créé. Cela ne changera jamais. Non seulement nous avons gagné trois championnats, mais nous les avons vraiment écrasés, a ajouté celui a fini sa carrière aux Celtics. J’aimerais qu’il soit là. J’aimerais pouvoir lui dire quelque chose. »