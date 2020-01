Liverpool, privé de Sadio Mané peu après la demi-heure de jeu, a encore une fois remporté un match en marquant dans les dernières minutes pour battre Wolverhampton (2-1), jeudi, en clôture de la 24e journée de Premier League. Les Reds reprennent 16 points d'avance sur Manchester City avec 22 victoires en 23 matchs et 67 points, alors que leurs hôtes du soir restent en embuscade dans la course à l’Europe, et pourquoi pas la Ligue des champions, 7e, à six longueurs de Chelsea, 4e.

Bien organisée, sans vrai point faible, avec de belles individualités tel l’ailier Adama Traoré, et de très bons tireurs de coups de pied arrêtés, Wolverhampton ressemblait au portrait-robot de l’équipe capable de faire tomber les Reds. Et ils ont effectivement fait jeu égal avec Liverpool rapidement privé de Sadio Mané qui a demandé à sortir après un peu plus d'une demi-heure de jeu (33e) pour être remplacé par Takumi Minamino.

Malheureusement pour les Wolves, Liverpool trouve toujours un moyen de percer les défenses les plus coriaces. Pour l’ouverture du score, Jordan Henderson a profité d’une erreur de marquage de la défense mi-individuelle, mi-zone des jaunes orangés, pour piquer au premier poteau et reprendre de la tête un corner de Trent Alexander-Arnold (0-1, 8e).

Il s’agissait de la 22e passe décisive en championnat depuis le début de la saison dernière – cinq de plus que tout autre joueur - du N.66, des chiffres ahurissants pour un latéral droit. Et le but de la victoire est revenu à Roberto Firmino, après une belle action collective, d’une puissante frappe dans la lucarne (1-2, 84e).

In my opinion Jurgen Klopp has been the best manager in world football since after Zidane's 3-peat. He had a average liverpool side and made them one of the best, maybe the best in europe again with a net spend less than Guardiola spent on just his fullbacks.



Underappreciated