FOOTBALL Les Reds ont 13 points d'avance sur Leicester (et un match en moins)

Liverpool de Sadio Mané mène la Premier League — SIPA

Tout roule pour Liverpool. Lors du Boxing Day de dimanche, les Reds ont continué sur leur lancée avec un court mais très précieux succès face aux Wolves de Wolverhampton (1-0). Liverpool peut remercier la VAR, qui lui a validé le but de Mané alors qu'il a refusé le but des visiteurs quelques minutes plus tard, en fin de première mi-temps.

Les Reds reste assez largement leader de Premier League avec 13 points d'avance sur leurs dauphins, Leicester, et un match en moins. Champions l'an passé, le Manchester City de Pep Guardiola, qui concluent cette 20e journée face à Sheffield dimanche soir, pointe désormais à 16 points.