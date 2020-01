Hugo Lloris a fait son retour avec Tottenham. — Ian Tuttle/BPI/REX/SIPA

Le gardien de but et capitaine de l’équipe de France, Hugo Lloris a effectué son retour comme titulaire avec Tottenham, trois mois et demi après sa grave blessure au coude gauche, pour affronter Norwich, lors de la 24e journée de Premier League.

🇵🇹 Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho on dropping goalkeeper Paulo Gazzaniga for Spurs captain Hugo Lloris:



🗣️"I feel sorry for Paulo, but the victory I give to Paulo. The return of Hugo is mixed emotions for me.”



[@FootballDaily]#THFC #COYSpic.twitter.com/IyiMkdEMKS — Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) January 23, 2020

De retour à l’entraînement la semaine dernière, le gardien devait plutôt revenir à la compétition début février, mais la mauvaise passe actuelle des Spurs a incité l’entraîneur José Mourinho à anticiper son retour. Le 5 octobre, lors d’un match contre Brighton, Lloris avait chuté vers l’arrière après une mauvaise réception en reculant, en tendant les bras derrière lui pour amortir sa chute. Une luxation du coude qui l'aura laissé trois mois sur le flanc.

Hugo Lloris on the current atmosphere at Tottenham, working under Jose Mourinho and returning from the elbow injury he sustained at Brighton & Hove Albion in October.https://t.co/V6LyK11tqt — Rob Guest (@RobGuesty) January 23, 2020

Peu Sollicité lors de la victoire des Spurs et globalement rassurant dans quelques sorties aériennes (2-1), il a même effleuré le ballon sur le penalty réussi par Pukki, l’attaquant de Norwich. « Cela a été un long chemin pour moi, mais je suis heureux d’être revenu, a déclaré Lloris à l’envoyé spécial de L’Equipe. Je veux en profiter pour remercier tous ceux qui m’ont aidé dès le premier jour. Je ne peux pas citer tout le monde mais je sais ce qu’ils ont fait pour moi. Maintenant, le plus difficile est devant moi. Revenir à mon meilleur niveau pour aider l’équipe. Cela se fera pas à pas, match après match ». Tant que ça nous promet un gardien à 100 % à l’Euro, on prend.