VOUS TEMOIGNEZ Le TFC n’est pas encore en Ligue 2, mais il s’en rapproche dangereusement. Vous vous faites chambrer au boulot ? Vous y croyez encore envers et contre tous ? Venez vous confier

Les Toulousains dépités à l'issue de leur défaite contre Brest, la dizième d'affilée en Ligue 1, le 11 janvier 2020. — Pascal Pavani / AFP

Et maintenant Lyon… Dimanche, le TFC​ se déplacera chez une équipe qu’il n’a plus battue chez elle depuis 1966. Autant dire que son horrible série de dix défaites d'affilée en Ligue 1 (et même onze, toutes compétitions confondues) est bien partie pour se poursuivre.

Lancé vers la relégation, le dernier du championnat est en train d’écrire la pire page de son histoire dans l’élite, après plusieurs saisons déjà compliquées. Le Stadium sonne creux, et le club est la cible de tous les rieurs, via les inépuisables usines à vannes que sont les réseaux sociaux.

Et vous, supportrice ou supporter du TFC, comment vivez-vous ça ? Vous arrivez au boulot le lundi matin avec la boule au ventre, en prévisualisant vos collègues moqueurs à la machine à café ? Vous continuez à croire en une improbable remontada, en vous répétant les mantras de Pascal Dupraz, façon méthode Coué ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un futur article. Merci d’avance.