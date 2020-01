Delonte West, grandeur et décadence. L’ancien joueur de basket de la NBA, dont l’un des grands faits d’armes est d’avoir joué aux côtés de Lebron James, a été passé à tabac au milieu d’une route puis retrouvé errant quelques centaines de mètres plus loin, dans les rues d’une ville de la banlieue de Washington. Des images de la scène ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux.

L’apparence de Delonte West évoque celle d’un vagabond. Sur la vidéo où on l’aperçoit assis sur le trottoir, apparemment menotté, l’homme semble dans un état second et répète à plusieurs reprises qu’il « n’en a rien à foutre » au policier qui l’interroge.

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6