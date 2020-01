Les amateurs de tennis ont vécu samedi une finale 100 % française lors du tournoi d’Auckland en Nouvelle-Zélande. Et c’est Ugo Humbert qui a remporté la mise. Le joueur s’est imposé face à son compatriote Benoît Paire 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (7/5).

The 2020 @ASB_Classic champion 🏆@HumbertUgo has a message for the fans 👊 pic.twitter.com/9sOiumlQbu