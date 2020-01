Le court Philippe-Chatrier sous la pluie, le 5 juin 2019 à Roland-Garros. — Susan Mullane-USA TODAY Sports/S/SIPA

Révolution (enfin) à venir lors du prochain Roland-Garros. Selon France Info, le toit du Central va être livré et opérationnel avec un an d’avance, entraînant un certain nombre de chamboulements dès la prochaine édition du tournoi. Ainsi, les matchs à partir des quarts de finale des tableaux masculin et féminin seront TOUS disputés sur le court Philippe Chatrier en temps et en heure, et ce peu importe la météo.

.@rolandgarros innove. Tous les 1/4 de finale auront lieu sur 2 jours et tous sur le central. Il y aura 2 sessions par jour (12h et 17h). Chaque session comportera 2 quarts (1 hommes et 1 femmes). Les 14 derniers matches du tournoi se dérouleront donc sur le central. @FFTennis — Fabrice ABGRALL (@FabriceAbgrall) January 15, 2020

Nos confrères avancent que les quarts de finale se joueront désormais sur deux jours (deux matchs à 12h, deux matchs à 17h) afin de faire en sorte qu’aucun match ne puisse être arrêté avant son terme. Pour les derniers matchs au programme, des projecteurs garantiront désormais que le jeu pourra se poursuivre jusqu'à la dernière balle​ sur tous les courts principaux, à savoir le Chatrier, le Lenglen, le court Simonne-Mathieu, et même le court n°14.

.@rolandgarros innove (bis). Le Central, le Suzanne Lenglen, le Simone Mathieu et le court 14 sont dotés désormais d'un système d'éclairage. Tous les matches sur ces 4 courts iront à leur terme à la nuit tombée. Si il pleut, seul le central doté d'un toit sera fonctionnel @fft — Fabrice ABGRALL (@FabriceAbgrall) January 15, 2020

Ce qui veut donc dire des matchs à rallonge se terminant par huit degrés à 11h du soir, des rhumes par dizaine, et Richard qui battra le premier record de la quinzaine en perdant son match du 2e tour après avoir eu deux balles de match à deux sets à rien à minuit passé. Hâte d’y être.