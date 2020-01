Gaël Monfils a été épargné au tirage au sort de l'Open d'Australie. — ASANKA BRENDON RATNAYAKE / AFP

Vu que le premier grand chelem de la saison aura bel et bien lieu malgré la situation chaotique, jetons un œil au tirage au sort du tableau de l' Open d'Australie. Effectué ce jeudi, celui-ci n’a pas épargné les Français, seuls Benoît Paire et surtout Gaël Monfils ayant sur le papier un premier tour franchement à leur portée. Chez les dames, Kristina Mladenovic (39e mondiale) est même condamnée à l’exploit dès son entrée en lice face à la numéro 2 mondiale Karolina Pliskova.

En l’absence sur blessure de Lucas Pouille, qui avait atteint les demi-finales de la dernière édition, Gaël Monfils, 10e mondial, sera la principale chance française à Melbourne. Il débutera son tournoi contre le Taiwanais Yen-Hsun Lu (532e). Les choses se compliqueront rapidement avec un 3e tour théorique contre le Canadien Felix Auger-Aliassime (22e). Paire (24e), bien loti, sera quant à lui opposé à Cedrik-Marcel Stebe (164e) pour commencer.

Une hécatombe tricolore dès le premier tour ?

En revanche, le premier tour a toutes les chances d’être fatal à Adrian Mannarino (43e) face à Dominic Thiem (5e), Jérémy Chardy (56e) face à David Goffin (11e et vainqueur de Nadal sur dur la semaine dernière en ATP Cup) et Corentin Moutet (81e) face à Marin Cilic (39e). Le vainqueur de ce match affrontera ensuite Paire. Jo-Wilfried Tsonga (30e et finaliste en 2008) aura un premier tour difficile contre l’Australien Alexei Popyrin (94e), tout comme Gilles Simon (57e) face à l’Uruguayen Pablo Cuevas (44e).

Du côté des têtes de série, Novak Djokovic et Daniil Medvedev auront des entrées en matière relevées face à Jan-Lennard Struff et Frances Tiafoe. Premier tour plus facile pour le numéro 1 mondial Rafael Nadal qui affrontera le Bolivien Hugo Dellien (72e). Enfin, Roger Federer (3e) sera opposé à l’Américain Steve Johnson (84e). Le Suisse retrouvera théoriquement Djokovic en demi-finales, tandis que dans le haut du tableau Nadal pourrait affronter Medvedev dans le dernier carré.