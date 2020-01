Satané kyste au genou. Richard Gasquet, enquiquiné depuis octobre par cette blessure, n’arrive pas à s’en débarrasser. Après avoir déclaré forfait à Bercy puis décalé sa reprise, il espérait pouvoir lancer sa saison lors de l'Open d'Australie. Mais ça ne va pas mieux, et il est contraint de renoncer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Richard Gasquet has withdrawn from #AusOpen 2020 with a knee injury.



Get well soon @richardgasquet1 - hope to see you back at the Australian Open in 2021 🇦🇺🦘 pic.twitter.com/3K59DjoNJD