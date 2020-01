L'AS Monaco a décroché un très bon match nul au Parc, dimanche soir — Stephane Allaman/SIPA

Robert Moreno a réussi sa première avec Monaco en Ligue 1, c’est le moins qu’on puisse dire. Pourtant, son baptême ressemblait plus à une punition qu’un cadeau. Se farcir le PSG au Parc n’est jamais aisé, mais, bien aidé par son secteur offensif, le jeune entraîneur est reparti de Paris avec un point dans la besace. Autant vous dire que le bonhomme est content. Et confiant.

« On doit être très heureux, je suis très content de mes joueurs. Je veux les féliciter, ils ont fait un grand match. On a joué sur notre point fort, la contre-attaque. Nous pensons que nous pouvons battre toutes les équipes. C’est ce que je dis à mes joueurs : nous pouvons gagner tous les matchs. C’est notre philosophie. Pour l’instant, je ne pense qu’au prochain match, les objectifs, on en parlera lors des cinq derniers matchs. »

Confiant, donc, mais pas trop. On peut le comprendre. Mercredi, il faudra se retaper le PSG. Toujours en Ligue 1, mais à domicile et sans l’effet de surprise, cette fois. Ça risque d’être fort intéressant.