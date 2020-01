Le PSG et Monaco ont fait match nul (3-3) au Parc dimanche soir. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

On a eu droit à un vrai choc dimanche soir au Parc des Princes avec deux équipes joueuses, des buts, des rebondissements et du suspense de bout en bout. A l'arrivée le match nul (3-3) est logique au vu de la très belle perf monégasque, qui n'aurait vraiment pas mérité de perdre cette rencontre de clôture de la 20e journée de Ligue 1.

>> PSG-Monaco c'est la Champion's League. On a craint pour l'intérêt de ce match que le PSG nous fasse une Sainté-bis, avec enfilade de pions et compotée d'humiliation, mais le (joli) premier but de Neymar d'entrée de jeu a finalement eu le mérite de secouer une équipe monégasque résolument offensive sur le papier. En cinq grosse minutes, les hommes de Robert Moreno ont retourné le match (1-2) grâce à une ligne d'attaque on fire. Et si le PSG a lui aussi réalisé sa petite remontada personnelle pour reprendre les devants avant la pause, il peut remercier Keylor Navas, irréprochable dimanche.

Les deux meilleures attaques du championnat qui ont ré-ga-lé ce soir (contrairement au VAR) ! Non seulement on a eu 6 buts, mais que dire des énormes occasions à tout va. Vivement mercredi pour le match "retour" ! Et MERCI à Wissam Ben Yedder d'être revenu en Ligue 1 🇫🇷 #PSGASM pic.twitter.com/Cy11dJxCji — Shino / Kassor ⁶₆⁷ (@Kassor_Flowter) January 12, 2020

>> Un 4-4-2 à peaufiner. On a eu la confirmation que le nouveau 4-4-2 pornographique du PSG avec ses «Quatre Fantastiques» devant n'était peut-être pas la solution idéale quand il joue une équipe qui tripote bien le ballon. Autant ça passe crème contre Amiens, Linas-Monthlery ou les plots stéphanois, autant quand il y a du répondant en face, la défense du PSG se retrouve seule au monde. La faute entre autres aux quatre pimpins de l'attaque, pas franchement décidés à faire les efforts dans le repli défensif. A corriger sous peine de prendre le tarif en contre face à Dortmund en Coupe d'Europe.

Jamais sous l'ère QSI @PSG_inside n'avait concédé 3 buts au Parc des Princes en @Ligue1Conforama

Le 24 octobre 2010 Auxerre était venu s'imposer 3-2 à Paris#PSGASM — Marchetti (@Marchetti1967) January 12, 2020

>> Ce Monaco-là à de l'avenir. Il a parfois fallu se pincer très fort pour se persuader que l'équipe que nous avions devant les yeux était bien celle qui, cette saison, nous a habitués à plus de bouillie que de homard. Dimanche, l' ASM a regardé le PSG dans les yeux - se rappelant aux bons souvenirs de la saison du titre - et l'égalisation de Slimani en deuxième période n'était que justice tellement les Monégasques ont fait jeu égal avec Paris. Possiblement l'une des équipes frissons de cette deuxième partie de saison.