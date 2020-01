PSG - AS Monaco EN DIRECT. Les Avengers parisiens en spectacle contre Monaco, venez il reste des places

Robert Moreno avait sans doute oublié de regarder le calendrier au moment de dire oui à l'AS Monaco. Deux matchs de rangs face au PSG pour débuter son aventure en L1 (le match aller en retard sera disputé mercredi), on a connu moins corsé comme entrée en matière. Surtout que les Parisiens ne sont pas revenus de vacances avant l'estomac au bord de la crise d'appendicite et un investissement fluctuant en attendant la C1. Les pauvres stéphanois, qui ont en pris six mercredi en Coupe de la Ligue peuvent en témoigner. L'ASM qui en a un jour pris sept au Parc avec Jardim, tentera donc de fermer les vannes pour éviter de prendre un set dans la tronche. Avec Neymar/Kiki/Icardi et ADM dans cette forme-là, ce sera déjà pas si mal, non?