Le PSG et Monaco ont fait match nul (3-3) au Parc dimanche soir. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Tout nouveau, tout beau, tout chaud, le service des sports de 20 Minutes lance (enfin !) son débrief des matchs en vidéo. Après chaque affiche, nos envoyés spéciaux seront là pour vous faire partager ce qu'ils ont retenu des rencontres et vous emener dans les coulisses des stades de la Farmers League et d'ailleurs. Dimanche, le choc de Ligue 1 entre le PSG et l' AS Monaco a tenu toutes ses promesses avec un match nul (3-3) spectaculaire. Mais au-delà du résultat, on vous invite à regarder ce qui nous a particulièrement marqué dans cette folle soirée au Parc des Princes.