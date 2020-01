L'équipe de France de volley qualifiée pour les JO de Tokyo — AFP

Vous faites quoi mi-juillet début-août ? Les Bleus du volley, la team Yavbou comme on l'appelle, sera elle du côté de Tokyo pour les JO après avoir gagné brillament le tournoi de qualification olympique en finale face à l'Allemagne, chez elle. « Je ne sais pas quoi dire! Complètement sonné par ce résultat! 3-0 contre l'Allemagne en finale, c'est un résultat très costaud, lance Jean Patry, le pointu des Bleus. Ce qu'on a fait pendant ces cinq jours c'est quand même incroyable, c'est un truc de ouf, personne n'aurait cru qu'on puisse le faire, nous jusqu'au bout on y a cru, il y a quelque chose qui s'est créé là sur le terrain, une âme qui s'est créée et ça nous a permis de marcher sur l'eau et d'aller arracher cette qualification. »

Euphorie totalement partagée par ses coéquipiers. Antoine Brizard, passeur : « Tout la semaine on était bien ensemble, quand on mangeait, quand on allait se balader, quand on se retrouvait dans les périodes de repos, on était bien ensemble, et moi ça m'a fait du bien, j'étais serein d'être à côté des gars, les regards étaient confiants, c'était beau ».

Place désormais aux JO. Enfin d'abord, à la préparation. Les Bleus ont près de six mois pour voir venir et faire mieux qu'à Rio, où ils avaient plus subi l'évènement qu'autre chose. « On sait que ce n'est pas fini, ce n'était que la qualification, maintenant on a six mois pour préparer les Jeux, conclut le central Nicolas Le Goff On va essayer de digérer cette qualification, chose qu'on n'avait peut-être pas fait en 2016 avant Rio du fait de la qualification tardive. Et ensuite se préparer pour aller à Tokyo dans la meilleure forme possible. »