Boubakary Soumaré et les Lillois ont fini par trouver la faille. Photo D. Charlet / AFP photos — AFP

Le Losc a longtemps ronronné, ce mercredi soir dans son stade Pierre-Mauroy. Sa première période a été médiocre, avec beaucoup plus de maladresses que de situations dangereuses. Ce ne fut pas mieux pour des Amiénois joueurs, certes, mais quasi inoffensifs. Résultat : quelques frappes contrées et pas un arrêt de gardien avant la mi-temps. Le fait marquant de ces 45 premières minutes ? L’exclusion méritée du milieu d’Amiens, Bongani Zungu, pour un deuxième avertissement et une énième faute grossière.

Le bijou d’Araujo a éclairé la soirée

On ne sait pas si c’est ce fait de jeu qui a redonné de l’allant au Losc. Quoi qu’il en soit, il est revenu des vestiaires avec de meilleures intentions, rapidement validées par une frappe limpide de 20 mètres de Luiz Araujo filant dans la lucarne de Matthieu Dreyer (50e). Huit minutes plus tard, l’inévitable Victor Osimhen profitait des espaces pour aller faire le break en solo (2-0), avant que son équipe ne contrôle le rythme de la fin de rencontre pour assurer sa qualification dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue.

Le club lillois y rejoint trois autres clubs de Ligue 1, Reims, Lyon et Paris. Il connaîtra le nom de son prochain adversaire et le lieu de sa demi-finale – disputée le 21 ou 22 janvier –, ce jeudi soir lors du tirage au sort (20h45). Le finaliste 2016 n’est plus qu’à deux victoires de la seule compétition nationale manquant à son palmarès, et dont c’est l’ultime édition.