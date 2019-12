Les Lillois sont invaincus à domicile en championnat depuis le début de saison — Michel Spingler/AP/SIPA

Dix matchs, 8 victoires, 2 nuls et aucune défaite. Depuis le début de saison, le Losc est intraitable sur ses terres. Seule équipe de Ligue 1 encore invaincue à domicile, le club nordiste a fait du stade Pierre Mauroy une forteresse qui lui permet de regarder ses adversaires de haut en championnat.

Vendredi face à Montpellier (2-1), le Losc a prolongé sa série d’invincibilité en championnat dans son antre qui dure depuis 14 matchs et une défaite le 15 mars dernier contre Monaco (0-1). Plus largement, le club nordiste n’aura perdu qu’un seul de ses dix-neuf matchs de Ligue 1 disputés à domicile en 2019. Des chiffres impressionnants qui expliquent pourquoi les Nordistes ont fini deuxièmes l’an passé et sont sur le podium (3e) cette saison à mi-championnat.

« Quand les joueurs sont en confiance, ils font plus de choses »

« Peut-être que cette année, on a aussi des résultats à domicile parce qu’on était très dangereux la saison passée et que les adversaires s’ouvrent moins donc paraissent moins dangereux. Après, il y a évidemment la confiance. Quand les joueurs sont en confiance, ils font plus de choses », constate Christophe Galtier, l’entraîneur lillois qui pense malgré tout que son équipe « doit faire mieux dans le jeu ».

Une exigence sur la manière car sur le plan des résultats, il n’y a pas grand chose à dire sur une série impressionnante que Lille aimerait prolonger le plus longtemps possible en 2020.