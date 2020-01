L'ex-attaquant international serbe Darko Kovacevic a été victime d'une attaque à l'arme à feu devant son domicile dans la banlieue d'Athènes, à Glyfada, a rapporté mardi la Athens News Agency (ANA), agence d'informations en Grèce.

L'ancien joueur de 46 ans a été blessé à un genou et conduit à l'hôpital, d'après l'ANA, sans qu'il soit précisé s'il a été touché par balle ou s'il s'est blessé en évitant l'attaque. Des assaillants inconnus, qui se trouvaient à bord d'un véhicule, ont tiré en direction de Kovacevic alors qu'il sortait de sa voiture, selon la police, qui a ouvert une enquête.

Former Olympiakos striker Darko Kovacevic has escaped an assassination attempt outside his home in Glyfada as the unknown perpetrator aimed fire at the Serbian. Police rushed to the scene and soon discovered the perpetrator's car abandoned and burnt.



