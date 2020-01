L'attaquant bordelais Nicolas De Preville le 3 janvier 2020 au Matmut Atlantique. — AFP

Même si la manière n’était pas au rendez-vous, comme toujours seule la qualification est belle. Vendredi soir au Matmut Atlantique, Bordeaux, en mode diesel, a fait respecter la hiérarchie en prenant le meilleur sur une valeureuse équipe du Mans (2-0), en ouverture des 32es de finale de la Coupe de France.

Encore des carences

Les Girondins restaient sur quatre revers en décembre et ont montré encore une fois beaucoup de carences, montant crescendo dans ce match de reprise équilibré en actions de but en première mi-temps. Il a fallu un penalty généreux obtenu et transformé par Jimmy Briand (53e) pour débloquer le compteur, qu’un contre fulgurant de Toma Basic dans le temps additionnel a fait fructifier (90+5).

Les Manceaux, sur la pente ascendante en L2 en décembre, ont joué crânement leur chance, en obtenant plusieurs corners infructueux lors du premier acte, en sollicitant à quatre reprises Gaëtan Poussin, formé dans la Sarthe, et qui conclut son cinquième match en professionnel sans le moindre but encaissé.

Une meilleure 2e mi-temps

Face à eux, les hommes de Paulo Sousa se sont montrés très approximatifs techniquement et dans la construction, ce qui ne leur a pas permis d’asseoir leur mainmise. A l’image de Briand (8e), Toma Basic (12e) ou Nicolas De Préville (21e), ils se sont heurtés à un Pierre Patron impérial et tout heureux de voir une tête de Briand fuir son cadre (34e). Après la pause, la domination girondine a été encore plus prégnante et récompensée par Briand, retenu illicitement par Aloïs Confais dans la surface visiteuse selon l’arbitre François Letexier. L’avantage pris n’a pas pour autant ouvert les espaces aux Bordelais qui ne sont parvenus à se mettre définitivement à l’abri qu’à l’issue d’un rush de Basic, un des meilleurs acteurs du soir.