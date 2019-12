FOOTBALL Et il serait prêt à les écouter

Draxler et Neymar sous le maillot du PSG, le 19 janvier 2019. — J.E.E/SIPA

Cela fait déjà quelques temps que Julian Draxler joue de moins en moins au PSG. Et si la situation ne semblait pas lui poser trop de problèmes l'an passé, elle commencerait, semble-t-il, à l'inquiéter alors que l'Euro aura lieu en fin de saison. A tel point qu'il pourrait changer d'air cet hiver, si le PSG y trouve son intérêt. Et ce ne sont pas les candidats qui manquent pour l'Allemand : le Hertha Berlin se serait déjà positionné depuis plusieurs jours, et selon l'Equipe, serait même prêt à payer les 30 millions d'euros réclamés par le PSG.

Selon des sources espagnoles, le FC Séville serait lui intéressé, mais plutôt par un prêt. Le problème étant le même dans les deux cas : le salaire du joueur. Actuellement payé près de 600.000 euros par mois, selon le quotidien sportif, Draxler aura du mal à trouver un club qui paye aussi bien que Paris. A lui de faire un effort s'il veut retrouver un peu de temps de je.