Mesut Özil a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours pour s’être indigné du traitement de la minorité musulmane des Ouïghours. Le joueur d’Arsenal, toujours très vivement critiqué en Chine, n’est désormais plus seul dans son combat dans le monde du sport. Il a reçu le soutien de la star du rugby Sonny Bill Williams​. Ce dernier a partagé lundi les commentaires du footballeur tout en déplorant que certains aient choisi l’argent plutôt que l’humanité.

It’s a sad time when we choose economic benefits over humanity#Uyghurs 😢❤️🤲🏽 pic.twitter.com/F5EIWIOY7n