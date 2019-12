Yoann Huget et la Coupe du monde de rugby, c’était une sale histoire jusqu’au mois de septembre. Exclu de dernière minute en 2011, les ligaments croisés en 2015… Cette fois, le joueur du Stade toulousain a pu vivre la compétition jusqu’au bout. Enfin, jusqu’aux quarts et cette défaite rageante contre le Pays de Galles. Un revers, qui donne à cette épopée « un goût d’inachevé », explique l’intéressé dans L’Equipe ce mardi.

« Il y avait la place pour passer. On fait des choses exceptionnelles, à dominer l’adversaire, et puis il y a un moment de flottement où tout est remis en question. Pendant cette Coupe du monde, on prend vite les devants et derrière, c’était difficile de tenir le résultat ou creuser encore plus l’écart. »