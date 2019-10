France - Pays de Galles / Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Les Bleus reprennent le large à 15 contre 14...

08h57: Info importante côté gallois qui est tombée il y a quelques minutes. Le second centre Jonathan Davies est forfait. Il est touché à un genou, et est remplacé par Watkin. Signe quand même que ça grince physiquement chez les Gallois. On rappelle que Biggar a pris deux gros chocs en poule et n'est pas forcément au mieux non plus.