Le canonnier du Stade Rennais Benjamin Bourigeaud prolonge jusqu’en 2023

Le milieu rennais Benjamin Bourigeaud, ici face à Cluj. — D.Meyer/AFP

Sa saison 2018-2019 avait été énorme, faisant craindre son départ en même temps que celui d'Ismaïla Sarr et de Benjamin André pendant l’été. Resté auprès de Julien Stéphan, Benjamin Bourigeaud devrait porter le maillot du Stade Rennais pendant quelques matchs encore. Mercredi soir, le club breton a fait savoir que son précieux milieu de terrain avait prolongé son contrat jusqu’en 2023.

Sous contrat jusqu’en 2021, l’ancien Lensois s’est engagé deux saisons supplémentaires au Stade Rennais. Sollicité l’été dernier, « Bourig' » n’avait pas reçu de bon de sortie de la part de son club. « Nous avions refusé son départ car au-delà de ses qualités de footballeur, Benjamin incarne de plus en plus le Stade Rennais à travers son engagement, sa pugnacité sur le terrain et sa volonté de se mettre au service des autres », a fait savoir le président Olivier Létang dans un communiqué.

Honoré et fier de continuer l’aventure au @staderennais ❤️🖤

Merci à tous pour vos messages. En espérant vivre encore de belles émotions sous les couleurs rouges et noires 😘❤️ pic.twitter.com/1fsEtISxIu — Benjamin Bourigeaud (@BourigeaudB29) December 10, 2019

Arrivé de Lens en 2017, le natif de Calais avait terminé meilleur buteur et meilleur passeur de l’équipe pour sa première saison en rouge et noir. Très apprécié des supporters, le canonnier de 25 ans est doté d'une belle frappe de balle, qui lui avait permis de renverser la situation face à Arsenal au Roazhon Park d’un missile dont il a le secret.

19 h 37, jeudi 7 mars 2019, Bourigeaud égalise contre Arsenal et le Roazhon Park chavire dans l’un des moments les plus électriques de son histoire ! Enormissime !!!!! pic.twitter.com/GEijrXgnIH — Benjamin Idrac (@bidrac15) March 7, 2019

« Avec cette prolongation, nous montrons que le club attache de l’importance à construire un effectif qui s’inscrive dans la durée et que nous voulons continuer à grandir et remporter de nombreux succès », avance Olivier Létang. Et maintenant, on prolonge Adrien Hunou ?