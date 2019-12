L'AMA a décidé d'exclure la Russie des JO 2020 et 2022. — ALBERTO PIZZOLI / AFP

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé lundi d’exclure la Russie des Jeux olympiques pendant quatre ans, ce qui inclut Tokyo 2020 et Pékin 2022, pour sanctionner la falsification des données de contrôles remises à l’agence, a déclaré un porte-parole de l’AMA à l’issue du comité exécutif réuni à Lausanne.

« La liste complète des recommandations (de sanctions du Comité de révision de la conformité) a été approuvée à l’unanimité » des douze membres du comité exécutif, a déclaré aux médias ce porte-parole. Le Comité de révision de la conformité recommandait notamment l’exclusion du drapeau russe des JO et de tout championnat du monde pendant quatre ans, avec la possible présence de sportifs russes sous drapeau « neutre ». Tout championnat du monde, y compris le Mondial de football 2022 qui se déroulera au Qatar. La présence de la Russie à l'Euro 2020 n'est en revanche pas remise en cause.