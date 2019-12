Lionel Messi a remporté son sixième Ballon d'or, le 2 décembre 2019 à Paris. — Francois Mori/AP/SIPA

Lionel Messi n’est pas du genre expansif. C’est tout en sobriété que l’Argentin est monté sur scène pour aller récupérer son sixième Ballon d'or, lundi, au Théâtre du Châtelet à Paris. Dans son discours, tout de même, une certaine idée du temps qui passe et qui le rapproche toujours un peu plus de la fin de sa carrière.

« Je suis conscient de l’âge que j’ai et ces moments sont les plus appréciables car le moment de la retraite est de plus en plus proche et c’est difficile. J’ai plusieurs années devant moi, mais en ce moment le temps semble filer, tout va très vite. Je suis content de vivre cela », a déclaré le capitaine du Barça et de l’Argentine.

On ne sait pas si Ronaldo, 34 ans, aura l’occasion d’égaliser dans ce duel qui dure maintenant depuis plus de dix ans. Peut-être l’année prochaine, si le Portugal réalise encore un grand championnat d’Europe. Mais pour l’instant, Messi est seul, tout là-haut. « Je suis content d’écrire l’histoire, a-t-il poursuivi. Quand j’arrêterai de jouer, j’aurai le temps de regarder en arrière, de voir tout ce que j’ai accompli. Mais pour le moment, tout va si vite que je n’ai pas le temps de m’arrêter et de profiter de cela. »

Ses adversaires se sont montrés beaux joueurs, en tout cas. Le premier d’entre eux cette année, Virgil Van Dijk, s’est incliné devant le talent, même si lui aussi avait des arguments au vu de son année. « Malheureusement, il y a quelques joueurs comme qui sont hors normes. Six Ballons d’Or… Vous devez respecter la grandeur, a réagi le défenseur de Liverpool. Je suis très fier de ce que j’ai accompli l’année dernière avec Liverpool et les Pays-Bas. C’est beau de voir qu’un défenseur peut être si proche (de gagner). C’est bon pour les défenseurs du monde. »