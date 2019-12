Ballon d'Or 2019 EN DIRECT : Qui de Messi, de Messi ou de Messi va remporter le Graal ? Venez le découvrir en live avec nous

19h00: Bonsoir la famille ! Vous avez la forme, pas trop dur de se remettre du week-end ? Bon, ici on a globalement le moral, même si je ne vous cache pas que j'aurais préféré aller au ciné ce soir avec la copine, mais on a jeté la pièce pour savoir qui serait de live ce soir et... bah j'ai perdu quoi. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous faire vivre ça de la meilleure des manières. Pro jusqu'au bout, ça va de soi.