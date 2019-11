Lionel Messi sur la route de son 6e Ballon d'Or. — Fayez Nureldine

C’est devenu une habitude de connaître le Ballon d'Or en avance. Cette fois-ci, le quotiden catalan Mundo Deportivo fait sa Une, mardi, avec un portrait de Lionel Messi en affirmant que des journalistes de France Football, l’organisateur de l’événement, seraient venus à Barcelone pour réaliser le shooting photos de « La Pulga » dans le cadre de son nouveau trophée individuel.

La cérémonie officielle se tiendra elle le 2 décembre au Théâtre du Châtelet, à Paris. Après Luka Modric la saison passée, Lionel Messi est déjà considéré comme un des favoris, avec Virgil Van Dijk et Cristiano Ronaldo, pour succéder au Croate.

#MESSI BALLON D'OR! selon le Catalan @mundodeportivo

qui révèle que les envoyés spéciaux @francefootball

sont venus hier faire la grande interview qui accompagnera la photo de couverture de Léo avec le trophée. "L'entourage du joueur n'a ni confirmé ni démenti" selon MD. pic.twitter.com/LxKvQvbNVy — Frédéric Traini (@FredTraini) November 26, 2019

« Le plus fort » pour Mbappé

Champion d’Espagne avec le Barça et Soulier d’Or européen, le numéro 10 du Barça a réussi son année et plusieurs joueurs le reconnaissent, à l'instar de Kylian Mbappé qui a déclaré à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel : « À mes yeux, Lionel Messi est le grand favori. Sur un plan individuel, il a encore été le plus fort. »

Avec cette nouvelle récompense, l’Argentin pourrait glaner son 6e Ballon d'Or.