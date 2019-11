Jefferson Poirot se dit prêt à prendre la suite de Guilhem Guirado. — FRANCK FIFE / AFP

Ce sera l’une des premières grandes décisions de Fabien Galthié, le nouveau sélectionneur du XV de France. Qui sera son capitaine après la retraite internationale de Guilhem Guirado ? La suite logique serait de le confier à Jefferson Poirot, le pilier gauche de l’Union Bordeaux-Bègles.

Cadre des Bleus depuis plusieurs années, il était le vice-capitaine de cette équipe et Jacques Brunel aurait même aimé lui confier le capitanat quand la France était en pleine tempête. Alors qu’en pense l’intéressé de cette succession ?

« J’ai déjà été capitaine sur des test-matches et à la Coupe du monde, je ne vais pas m’en cacher, ça m’a vraiment plu ! Je me suis senti à l’aise dans ce rôle. »

Il dira oui si on lui propose

S’il rappelle avec beaucoup d’humilité comme il en a l’habitude que « ce sont des choix qui ne lui appartiennent pas », il est bien candidat : « Bien sûr que je postule ! Mais tous les joueurs de l’effectif postulent après on verra ce qui est fait dans les prochains jours. En tout cas, c’est sûr que si on me le propose, je pense que je dirai oui. Mais pour l’instant, on ne m’a rien proposé (sourires). »

Fabien Galthié et son staff ont encore quelques semaines devant eux pour trouver leur futur capitaine avant le 2 février et le premier match du nouveau patron des Bleus contre l’Angleterre au stade de France. En attendant, Jefferson Poirot pourrait retrouver la compétition ce samedi contre Agen à l’occasion de la 9e journée de Top 14.