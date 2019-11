Les Saracens, champions d’Europe en titre, ont écopé mardi de 35 points de retrait au classement du Championnat d’Angleterre et d’une amende de plus de 5,3 millions de livres (6.2 M EUR) pour violation du salary cap lors des trois dernières saisons, a annoncé la ligue anglaise.

Le club de Watford, lauréat de trois des quatre dernières Coupes d’Europe et doubles champions d’Angleterre en titre, était visé depuis neuf mois par une enquête menée par un groupe d'experts indépendants pour non-respect de la masse salariale autorisée, fixée à 7 millions de livres (8,1 millions d'euros) par an en Angleterre.

Les trois contrôleurs indépendants, dont un ancien juge, ont estimé que le club des Saracens « n’a pas divulgué le montant des salaires de ses joueurs lors des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 », selon un communiqué des dirigeants du « Premiership rugby ». « En outre, le club a dépassé le plafond de paiement de joueurs majeurs lors des trois (dernières) saisons. Le groupe d’experts indépendants maintient donc les charges (pesant sur le club) », peut-on lire aussi dans le communiqué.

Le propriétaire du club, Nigel Wray, a annoncé vouloir faire appel de cette décision. « Le groupe d’experts indépendants a reconnu que nous n’avions jamais délibérément tenté de tromper quiconque ou dépasser le "salary cap". On a la sensation que l’on nous coupe complètement l’herbe sous le pied », a-t-il affirmé dans un communiqué.

