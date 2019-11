La presse sud-africaine a salué dimanche «la source d'inspiration» et d'unité que représente la victoire des Springboks en Coupe du monde de rugby, au moment où le pays est gangréné par les tensions raciales, le chômage et la violence. Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe sud-africaine de rugby à un Mondial, et «ses Boks nous apprennent des leçons d'unité», a estimé le Sunday Times dans son éditorial.

«Il y avait quelque chose de magnifique dans le symbole» de la finale samedi au Japon, a poursuivi le journal. «Entraînés par un Afrikaner (descendant de colons blancs), Rassie Erasmus, et emmenés par Siya Kolisi, issu d'un township (...), les Springboks ont marqué deux superbes essais, inscrits par Makazole et Cheslin Kolbe», deux joueurs noirs, a souligné l'hebdomadaire.

