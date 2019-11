Habituellement défenseur, Boubacar Kamara a été très convaincant dans l'entre-jeu, aux côtés de Valentin Rongier. — Daniel Cole/AP/SIPA

Après une double défaite face à Paris et Monaco, Marseille s’est ressaisi en battant Lille (2-1), ce samedi au Vélodrome.

La bonne prestation de Kamara au milieu de terrain, l’intensité globale du match ou la solidité défensive sont d’excellentes nouvelles pour l’OM.

Leurs conclusions sont les mêmes. Pas leur vocabulaire. André Villas-Boas a estimé que ses joueurs « étaient très bien sur l’aspect émotionnel » de cet OM-Lille remporté 2-1. Jordan Amavi a résumé cela par un trivial : « On a montré qu’on avait des couilles. » Et de la chance, aussi.

L’OM a bien été aidé par des Lillois maladroits, ce samedi : le but de Sanson (47e) part d’une boulette de Maignan, le second but est un contre-son-camp de Gabriel (79e). Deux réalisations chanceuses, une réduction du score (Soumaoro, 83e) en fin de match : tout n’était pas parfait, loin de là. Mais après deux défaites assez pitoyables contre Paris et Monaco, l’OM s’est remis dans le bon sens.

« On a compris qu’on avait merdé »

Villas-Boas a donc réussi sa préparation mentale : son équipe n’a pas été empruntée ou déstabilisée par ses deux échecs récents. « On voulait rectifier le tir dès les premières minutes : on a compris qu’on avait merdé », a lancé Morgan Sanson, lors d’un après-match décidément impoli. Quand une équipe doute, il faut la renvoyer à ses fondamentaux : « la grinta, la rage », selon Jordan Amavi. « On est rentrés dans les duels, on a mis le pied, on a pressé et ça a marché », a analysé le latéral, enfin applaudi par un Vélodrome qui l’a longtemps pris en grippe.

Il a été un peu moins acclamé que Valentin Rongier et Boubacar Kamara, impressionnants au milieu de terrain. Ce n’est pourtant pas le poste du second cité, habituellement défenseur central. Outre sa passe décisive, il a été le Marseillais le plus efficace défensivement face aux Lillois, avec cinq tacles victorieux et quatre interceptions.

Kamara a appris qu’il serait au milieu le matin du match

Le minot (19 ans) a réalisé un match « extraordinaire » selon Villas-Boas :

Kamara a très bien compensé quand Lille jouait avec ses ailiers, il a gagné une grande quantité de ballons et nous a apporté de la fraîcheur puisque Strootman était un peu fatigué. »

Face aux micros, le jeune homme a reconnu qu’il s’était « bien senti » dans ce rôle : « J’ai essayé de courir pour l’équipe, d’être présent sur les seconds ballons et de couper les relations entre milieux et attaquants. » Il a pourtant appris le matin du match qu’il jouerait à ce poste, inconnu pour lui chez les professionnels. « AVB » avait juste pris la température la veille. « Bouba montre beaucoup de maturité pour son âge, je ne suis pas surpris », a glissé Morgan Sanson.

L’expérience devrait toutefois rester ponctuelle : Kamara a martelé qu’il « préfère joueur défenseur central, [son] poste de formation. » Pour Villas-Boas, il s’agit juste d’une « autre option en sentinelle » : « Il faut donner du crédit à Kevin (Strootman), qui a joué des matchs fatigués. » Quel que soit le casting face à Lyon, dimanche prochain, l’OM devra mettre les mêmes ingrédients : le « bon pressing » salué par Villas-Boas, une récupération hargneuse et une défense intransigeante (seulement quatre occasions concédées, pour dix occasions créées). Mais il faudra mobiliser aussi ce supplément d’âme qu’Amavi localise entre ses jambes…