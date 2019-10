Bonsoir à tous m’sieurs dames, et bienvenue pour ce rendez-vous bien stressant à souhait pour tous les supporters lyonnais. On va donc vous faire vivre cet OL-Metz en direct du Parc OL, ce samedi à partir de 19h45. Imaginez un peu, on a mis nos plus fins limiers sur le coup et ils sont formels : Lyon n’avait plus été programmé sur un créneau du samedi soir spécial ventre mou-maintien de la Ligue 1 depuis 1997. Bon, blague à part, ce timing de match surprenant pour une habituelle locomotive du championnat est tout sauf innocent. On rappelle les chiffres : les Lyonnais restent sur un succès sur les 11 derniers matchs toutes compétitions confondues, et même huit rencontres de rang en championnat, depuis un pourtant orgiaque OL-Angers (6-0) le 16 août. Qui aurait pu alors penser que deux mois plus tard, la réception du promu messin (16e) sera un rendez-vous clé pour éviter de s’effondrer jusque dans la zone rouge. Mais ce Lyon plus malade que jamais, 17e et sans véritable effet Rudi Garcia (0-0 contre Dijon et défaite 2-1 très décevante à Lisbonne mercredi), doit urgemment réagir ce samedi (20 heures).