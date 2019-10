18h38 : Concentrons-nous d’un peu plus près sur les Stéphanois. Depuis quelques matchs, Youssouf s’est fait sa place parmi les titulaires aux côtés de M’Vila et Aholou, de retour. Pas de Perrin ce soir, remplacé par Saliba qui formera la charnière avec Kolo. Devant, le sauveur du derby, Beric, sera en pointe, entouré par Hamouma et Nordin. Pas impossible de voir Boudebouz ou Abi apparaître à un moment…