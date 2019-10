Le logo des Jeux olympiques 2024 à Paris dévoilé

Pour être tout à fait honnête, lorsqu’on a vu l’image, on a tout de suite vu le visage d’une femme, un peu moins la flamme olympique. Mais de quelle femme alors ? Eh bien, c’est Marianne qu’il fallait reconnaître dans le logo officiel des JO 2024 de Paris, présenté ce lundi soir.

Une Marianne pour une petite révolution donc puisque les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques parisiens ont opté pour un logo en rupture totale avec le précédent. Bicolore, sobre, arrondi : tout le contraire du premier logo, un « 24 » allongé aux allures de Tour Eiffel et aux couleurs vives explosives.

🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6