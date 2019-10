Deux internationaux allemands d’origine turque Ilkay Gündogan et Emre Can ont commis « une erreur » en gratifiant d’un like une photo de joueurs turcs effectuant le salut militaire pour célébrer un but, a jugé ce lundi la Fédération allemande de football (DFB). « Nous avons parlé avec les joueurs après le match » contre l’Estonie, remporté dimanche soir 3-0 par la Mannschaft, grâce notamment à un doublé de Gündogan, indique dans un communiqué un des dirigeants de l’équipe nationale, Oliver Bierhoff.

Une simple réprimande verbale

« Ils savent aussi qu’ils ont fait une erreur », a-t-il ajouté. « Ils doivent avoir conscience de leur responsabilité et de l'effet que chacune de leur déclaration ou action peut provoquer, surtout sur les réseaux sociaux », a ajouté l’ancien international. L’affaire remonte à dimanche. Les deux joueurs avaient dans un premier temps envoyé un « like » de la photo controversée, avant de le retirer rapidement alors que les réseaux sociaux allemands commençaient à s’enflammer.

La photo avait été postée par Cenk Tosun, joueur d’Everton. On y voit des joueurs turcs faire un salut militaire en direction de la tribune d’honneur après son but contre l’Albanie (1-0) vendredi en qualifications de l’Euro-2020. Sous la photo, Tosun a écrit : « Pour notre nation, et surtout pour ceux qui risquent leur vie pour notre pays. »

Après le match, une photo avait également été postée sur le compte Twitter officiel de l’équipe nationale. Les joueurs turcs y font un salut militaire et le tweet indique que les joueurs « ont dédié leur victoire à nos valeureux soldats ainsi qu’à nos militaires et concitoyens tombés en martyrs ».

J.L. avec AFP