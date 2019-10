Les Mondiaux et puis basta. Le coureur français Julian Alaphilippe a mis prématurément un terme à sa saison, alors qu’il était censé se présenter au départ de Milan-Turin (9 octobre) et du Tour de Lombardie (12 octobre). Le Français s’est dit trop juste physiquement après les Championnats du monde disputés le 29 septembre dans des conditions météo plus que limites.

« J’ai travaillé dur pour être à mon pic de forme pour la troisième fois cette année après les Classiques et le Tour mais je me suis rendu compte lors du Mondial que ma forme n’est pas tout à fait là où je voudrais qu’elle soit. (…) Cela fait sens que je commence ma récupération d’après-saison maintenant afin d’avoir les meilleures jambes possible pour le début de la saison prochain ».

He's won Milano-Sanremo, Strade Bianche, Fleche Wallonne, two stages at the Tour de France and the hearts of an entire nation. Now, @alafpolak1 will stop his highly successful 2019 and start focusing on next season:

