Romain Ntamack débutera en 10 contre l'Argentine — Francois Mori/AP/SIPA

De notre envoyé spécial au Japon,

« Donc la composition du XV de France contre l’Argentine, pour ceux qui ne l’ont pas encore eue… » Il est taquin, Jacques Brunel. Cette fois et contrairement à ce qu’on a pu observer pendant le tournoi des VI Nations, le sélectionneur n’a pas trop mal pris la divulgation prématurée de sa compo pour le premier match du Mondial 2019. Et donc, conformément aux attentes, Ntamack sera titulaire à l’ouverture et Vakatawa au centre.

🇫🇷🇦🇷 Samedi, les Bleus entament leur Coupe du Monde contre l'Argentine au Tokyo Stadium ! Voici la composition de notre équipe ! 👊🏻 #NeFaisonsXV #FRAvsARG #XVdeFrance #RWC2019 pic.twitter.com/xf95kK0dWj — France Rugby (@FranceRugby) September 19, 2019

Pour justifier la titularisation du jeune Toulousain, pas très en vue lors de la fin de saison du Stade mais dont la cote dans le XV de France reste très positive, Jacques Brunel évoque un choix stratégique. « On pense que la solution Romain en début de partie et Camille [Lopez] en deuxième est la plus satisfaisante, au même titre qu’on a mis plutôt de l’expérience sur le banc pour apporter quelque chose en deuxième partie avec Picamoles et Machenaud. »

En Bleu, Ntamack n’est pas un centre

L’autre question autour de Ntamack, celle de son positionnement en 10 a été expédiée par Brunel, sec : « Ntamack, il est 10 depuis le début pas centre. Il a montré plusieurs fois qu’il était capable d’avoir le niveau sur ce poste. La plupart de sa jeune carrière il l’a faite à l’ouverture, il le découvre pas. »

Au centre, justement, on retrouvera Virimi Vakatawa, arrivé en cours de préparation, au détriment de Sofiane Guitoune qui semblait pourtant avoir gagné sa place pendant la préparation estivale. « Virimi a montré beaucoup de présence et de qualités sur les entraînements et c’est ce qui nous amène à nous faire le titulariser. Mais ça n’enlève rien aux qualités de Sofiane Guitoune qui aura l’opportunité de faire partie de cette aventure », a commenté Brunel. Le XV de France affrontera les Pumas samedi à 9h15, heure française.