L'ancien joueur gallois Gareth Thomas (photo d'illustration). — Evere/Huw Evans/Shutter/SIPA

Gareth Thomas, l’ex-capitaine de l’équipe de Rugby du pays de Galles et des Lions britanniques et irlandais, a révélé samedi qu’il était atteint du virus du Sida. « Quand j’ai découvert que je devrais vivre avec le virus VIH, ma première pensée a été de me dire que j’allais mourir », a affirmé Thomas, âgé de 45 ans, dans un documentaire qui sera diffusé mercredi.

La maladie n’a que peu d’impact sur sa vie quotidienne

« Je ne blâme pas les gens de n’être pas au courant de la situation. Le problème c’est que dans les scénarios admis dans les années 1980, les gens n’en parlaient pas parce qu’ils ne disposaient pas d’autres informations » que de savoir qu’on est atteint du Sida, a ajouté l’homme aux 100 sélections internationales.

Gareth Thomas, qui a disputé quatre Coupes du monde de Rugby, est le premier sportif britannique à révéler sa séropositivité. Il avait révélé son homosexualité en 2009. Il a souligné que la maladie n’avait que peu d’impact sur sa vie quotidienne en dehors du fait qu’il doit prendre un comprimé de médicament tous les jours et doit aller faire une analyse sanguine dans un hôpital tous les six mois.