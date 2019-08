Mercato EN DIRECT: Cabaye annoncé à Saint-Etienne... La situation de Neymar «toujours pas claire»...

10h21: Tuchel ne sait pas pour Neymar

On ne peut pas débuter la semaine sans parler de Neymar, évidemment. Tuchel a été interrogé sur le sujet hier soir après Toulouse, et a répondu... qu'il ne savait rien. «On a toujours l'objectif de trouver la solution la plus rapide possible. Mais la situation n'est toujours pas claire, donc ce n'était pas possible qu’il joue [dimanche]. On va voir pour vendredi [le match contre Metz], mais on n’a pas de garanti.»