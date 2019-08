L’autopsie du jeune rugbyman Archie Bruce, retrouvé sans vie dimanche 18 août dans sa chambre d’hôtel de la Ville rose, « conclut à une mort par asphyxie », indique ce mardi matin le parquet de Toulouse qui précise aussi que « la piste criminelle est exclue ».

L’enquête pour « recherche des causes de la mort » se poursuit et des analyses toxicologiques complémentaires ont été ordonnées pour tenter d’expliquer le décès du joueur de 20 ans de rugby à XIII de l’équipe anglaise des Batley Bulldogs (Yorkshire, près de Leeds).

Le rugbyman avait disputé la veille son premier match professionnel contre le Toulouse Olympique XIII, à Blagnac. Il avait ensuite fait la fête avec certains de ses coéquipiers avant d’être retrouvé mort au matin par des membres de son staff.

We are devastated to announce the passing of our young player Archie Bruce (20), who was found in his hotel bedroom early this morning, having made his debut against Toulouse yesterday evening.



Archie’s immediate family have been informed......cont pic.twitter.com/I8eVcbY8OX