Lionel Messi en lice pour remporter le prix Puskas — Bagu Blanco/BPI/REX/SIPA

Fumée blanche à la Fifa. On connaît déjà les dix nommés pour le prix Puskas 2019. Au risque de vous décevoir, il n’y a ni Française ni Français dans cette liste de rêve. En revanche, on retrouve des noms bien connus tels que Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic, qui ne devraient quoi qu’il arrive pas être bien loin du graal à l’issue du vote. Comme la Fifa est sympa, elle a compilé les dix pions pour vous aider à faire votre choix.

🚨 #PUSKAS AWARD 🚨



The ten candidates have been revealed 👀



Vote now 🗳️👇 — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

Le vote du public décidera du trio finaliste, puis un jury composé de « légendes » tranchera définitivement. Le premier vote sera clos le 1er septembre. L’année dernière, c’est Mohamed Salah qui s’était imposé.