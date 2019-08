Sept mois après le crash d’avion ayant entraîné la mort d'Emiliano Sala et la disparition de son pilote, David Ibbotson, de nouveaux éléments d’enquête ont été rapportés mercredi. D’après l’AAIB (Air Accidents Investigation Branch), il semblerait que les deux hommes aient été exposés à des niveaux extrêmement nocifs de monoxyde de carbone, gaz mortel à haute dose. « Des tests toxicologiques ont révélé que le passager présentait un niveau de saturation élevé en COHb (produit associant le monoxyde de carbone et l’hémoglobine) », a déclaré l’AAIB dans un bulletin spécial.

Footballer Emiliano Sala and his pilot David Ibbotson had been exposed to harmful levels of carbon monoxide in the cockpit of their private plane when it crashed in the English Channel on 21 January, the Air Accident Investigation Branch said. #sala #emiliano #guernsey