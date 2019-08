Mercato EN DIRECT: Benedetto passe sa visite médicale... L'OM n'a «pas d'argent»... Suivez la journée du mercato en live

Chaque jour pendant l'été, c'est the place to be. Rumeurs, infos confidentielles ou confirmées, on vous raconte tout de ce qu'il se passe sur le marché des transferts. Ce lundi 5 août, journée très Olympique de Marseille. Normalement, l'Argentin Dario Benedetto devrait signer assez rapidement à l'OM après avoir passé sa visite médicale lundi. Mais peu de chances de voir beaucoup d'autres recrues côté OM, le porte-monnaie est vide...

>> Venez parler mercato avec nous